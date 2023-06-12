Киев, 12 июня, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник на фоне потери украинскими военными части уже поставленной им западной военной техники призвал Германию значительно нарастить поставки ВСУ немецких танков. Он заявил об этом 12 июня в интервью газете Der Tagesspiegel.

Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press Танки Leopard

По словам Мельника, украинским военным в первую очередь необходимо серьёзное количество западных бронетранспортёров и других бронемашин.

«Каждый Leopard 2 для решительного наступления буквально на вес золота», — сказал замглавы украинского МИД.

Он отметил, что считает, что немецкая сторона может поставить ВСУ гораздо больше танков Leopard, чем уже поставленные им два десятка этих боевых машин. Также Мельник указал на то, что на балансе армии Германии более 300 танков Leopard, в связи с чем, по его словам, Берлин может «утроить» их поставки украинской армии без угрозы для собственной обороноспособности.

Кроме того, украинский дипломат попросил немецкую сторону поставить Киеву ещё 60 БМП Marder и дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Как сообщало ИА Регнум, ранее военкор Андрей Руденко опубликовал видеозапись, на которой запечатлён момент, как украинские военные бросили горящий танк и сбежали с поля боя в Запорожской области. По его словам, российские военные накрыли украинский танк выстрелом из ПТУР.

Ранее Telegram-канал «Военный Осведомитель» сообщил, что среди уничтоженной российскими войсками западной военной техники украинских военных в Запорожской области имеется несколько уникальных образцов. Так, ВСУ при очередной неудачной попытке контрнаступления потеряли сразу все три переданные ей Финляндией тяжёлые боевые машины разминирования (БРМ) немецкого производства Leopard 2R HMBV.