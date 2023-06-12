Брюссель, 12 июня, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Европейские чиновники изучают возможность хранения газа в подземных хранилищах на Украине, которые находятся рядом с польской границей и вмещают до 17 млрд кубометров, сообщил 12 июня Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

В тексте материала сообщается, что примерно в 60 милях (около 100 км. — Прим. ИА Регнум) от границы Украины с ЕС находятся множество труб и насосов, что должно стать важной частью усилий блока по обеспечению поставок энергоносителей. Так расположенное между сельскохозяйственными полями и лесами, хранилище Бильче-Волицко-Угерское может хранить более чем в четыре раза больше природного газа, чем крупнейшее предприятие в Германии. Это хранилище вмещает до 17 млрд куб. м. топлива.

Журналисты агентства отметили, что с учётом того, что европейские хранилища близки к заполнению (в настоящее время они заполнены более чем на 70%), на Украине можно будет хранить излишки.

При этом немецкая компания RWE AG считает, что украинское хранилище может помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года.

В швейцарской компании Axpo также отметили, что украинский рынок предлагает хранение газа по фиксированной ставке, что делает этот рынок очень привлекательным и конкурентоспособным вариантом.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила Украине поучаствовать в системе совместных закупок газа Евросоюза. По мнению экспертов, ЕС пытается создать антирыночную структуру, которая будет централизованно регулировать закупки газа. Евросоюз разработал правила о совместной закупке и хранении газа всеми странами — членами союза. По расчету Брюсселя, это сделает ситуацию более прогнозируемой и станет препятствием для «спекулянтов». Тогда же Украина выразила готовность предоставить свою газовую инфраструктуру в распоряжение ЕС.