Эр-Рияд, 12 июня, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Соединённые Штаты больше всего боятся столкнуться с ядерной мощью России и Китая. Такое мнение 12 июня высказал журналист саудовской газеты Asharq Al-Awsat Амаль Мудалли.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерная бомба B61-12

Как отметил журналист, американские власти больше всего опасаются совместной ядерной мощи двух стран.

Мудалли утончил, что, по данным минобороны США, Китай обладает 410 ядерными боеголовками и намерен к 2035 году довести их число до 1500.

«Если добавить это к 1500 ядерным боеголовкам, которые сегодня есть у России, то Америка столкнется с 3000 российских и китайских боеголовок. Этого Вашингтон боится больше всего», — говорится в материале.

Он указал, что считает, что именно по этой причине ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская сторона готова вступить в диалог с Россией о перезапуске договора СНВ-3 и создании документа ему на смену без предварительных условий.

Также журналист добавил, что, по его мнению, США собираются отделить контроль над вооружениями от любых других факторов, таких как кризис на Украине.

«Они ясно дали понять, что тип ограничений, на которые Соединённые Штаты могут согласиться после истечения срока действия договора, будет зависеть от размера и масштаба наращивания сил Пекина», — пояснил Мудалли.

Как сообщало ИА Регнум, ранее из доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) стало известно, что ядерные державы продолжили наращивание количества своих оперативных ядерных вооружений из-за ухудшающейся геополитической обстановки.

По информации SIPRI, по состоянию на январь 2023 года из более чем 12 тысяч ядерных боеголовок примерно 9500 находились на складах потенциального использования — и это на 86 единиц больше, чем в январе 2022 года. В то же время порядка 2 тыс. единиц ядерного оружия находилось на тот момент в состоянии повышенной боевой готовности.