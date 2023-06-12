Москва, 12 июня, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Американская сторона следит за ситуацией с арестом гражданина США Майкла Трейвиса Лика в Москве, сообщили 12 июня в посольстве страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

В ведомстве заявили, что представители ведомства присутствовали при предъявлении американцу обвинений 10 июня, и подтвердили, что Трэвис Лик заключён под стражу в Москве.

«Мы продолжим внимательно следить за этим делом», — привело слова представителя посольства РИА Новости.

В диппредставительстве добавили, что для Госдепа США, посольств и консульств нет ничего важнее, чем безопасность сограждан за рубежом.

Американского гражданина, экс-десантника и музыканта, вокалиста группы «Лови ночь» Трейвиса Лика задержали в Москве по обвинению в организации бизнеса по сбыту наркотиков. 10 июня Хамовнический суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде ареста до 6 августа 2023 года.

В его квартире на Запорожской улице в Москве провели обыск, в ходе которого обнаружили вещественные доказательства. Арестованный своей вины не признал. В России он проживает с 2014 года.