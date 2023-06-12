Орехово-Зуево, Московская область, 12 июня, 2023, 10:52 — ИА Регнум. В результате пожара в частном доме в Орехове-Зуеве в Московской области погибли двое детей и две пожилые женщины. Об этом 12 июня сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

В пресс-службе, слова представителя которой приводит РИА Новости, рассказали, что сообщение о пожаре в одноэтажном частном жилом доме №27 в деревне Яковлево городского округа Орехово-Зуево поступило в 01:33 мск.

«На момент прибытия спасателей наблюдалось горение дома по всей площади — 35 квадратных метров. В результате пожара погибли четыре человека, из них двое — дети», — указывается в сообщении.

Уточняется, что ещё двое из числа погибших — это женщины 1969 и 1947 годов рождения. Также отмечается, что пожарные ликвидировали открытое горение к 03:11, в настоящее время устанавливают причины пожара.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня в Санкт-Петербурге произошёл пожар на территории бывшего изолятора «Кресты». Возгорание произошло на площади 50 квадратных метров, в результате него никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекали три единицы техники и 15 сотрудников МЧС.