Пекин, 12 июня, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Власти Китая выразили решительный протест по поводу недавно введенных США санкций против некоторых китайских компаний и физических лиц из-за Ирана. Об этом говорится в заявлении, которое 12 июня распространило министерство коммерции КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Под предлогом [взаимодействия] с Ираном США внесли отдельные предприятия и физические лица КНР в так называемый список специально обозначенных граждан, применив против них санкции. Китай выражает по этому поводу решительный протест», — указывается в нём.

Отмечается, что у американской стороны не имеется юридически оправданных оснований для того, чтобы вводить такого рода санкции.

Также министерство коммерции КНР призвало Вашингтон прекратить безрассудное оказание давления на китайские компании и физлиц, и пообещало, что Пекин примет необходимые меры для их защиты.

Ранее минфин США внёс в санкционный список по Ирану семь физлиц и шесть компаний, включая китайские. В него попали граждане и предприятия, якобы продавшие иранской стороне центрифуги и электронику.

Как передавало ИА Регнум, 8 июня издание Politico сообщило, что государственный секретарь США Энтони Блинкен может в ближайшие недели посетить Китай с визитом. Он намерен приехать в Пекин после окончания своей поездки на Ближний Восток.

При этом в феврале Блинкен уже намеревался приехать в Китай. Тогда его поездку отложили из-за китайского аэростата, пересёкшего границу Соединённых Штатов и впоследствии сбитого американскими военными над Тихим океаном.