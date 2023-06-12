Минск, 12 июня, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Отношения Белоруссии и России будут неуклонно расширяться и углубляться, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в поздравлении российскому лидеру Владимиру Путину с Днём России.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

По словам главы Белоруссии, День России — символ веры российского народа в лучшее будущее своей великой страны, символ народного единства и гордости. Россия сегодня твёрдо отстаивает национальные интересы, подчеркнул Лукашенко. Москва последовательно укрепляет свои позиции на международной арене.

Белорусский лидер отметил, что приверженность Путина идеалам справедливости, высокая ответственность за судьбу страны, стремление к обеспечению безопасности получили всеобщую поддержку разных поколений граждан РФ.

«Убеждён, отношения Минска и Москвы, скрепленные вековыми узами дружбы и братства, нашими совместными усилиями будут и впредь неуклонно расширяться и углубляться», — заявил Лукашенко.

Он пожелал президенту России здоровья, успешной реализации всех планов и начинаний, а жителям страны — согласия и мира. Отмечается также, что глава Белоруссии поздравил с Днём России председателя правительства России Михаила Мишустина.

Как сообщало ИА Регнум, в своём поздравлении с Днём России, адресованном Путину, Мишустину и всем российским гражданам, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов заявил о плодотворном сотрудничестве двух стран и об успешном развитии двусторонних отношений по широкому спектру направлений.