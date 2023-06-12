Мелитополь, 12 июня, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Военный корреспондент Андрей Руденко разместил ролик, на котором запечатлён момент, как бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) бросили горящий танк и сбежали с поля боя в Запорожской области. Соответствующее видео военкор разместил в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Танк ВСУ решил зайти на наши позиции, но его встретили выстрелом из ПТУР», — говорится в сообщении.

Как сообщало 12 июня ИА Регнум, украинские силы потеряли большую часть американских боевых машин пехоты Bradley при попытке наступления. По информации агентства AFP, подразделение ВСУ, в которое входили девять машин пехоты, разбили российские военные, шесть Bradley уничтожили. В результате наступления украинским военным не удалось добиться значимых территориальных достижений.

В Минобороны 10 июня заявили, что Вооружённые силы Украины при попытке контрнаступления потеряли пять американских БМП Bradley, а также девять танков, из которых четыре Leopard.