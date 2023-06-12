Москва, 12 июня, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Россия и Пакистан активно сотрудничают в борьбе с угрозами безопасности и реализуют проект в нефтяном секторе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к гражданам Пакистана по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, которое 12 июня опубликовала пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

MFA Russia/Global Look Press Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Как отметил глава МИД, Россия рассматривает Пакистан как ключевого международного партнёра в совместных усилиях по борьбе с общими вызовами и угрозами безопасности, в том числе — в борьбе с трансграничной преступностью и терроризмом.

«Отрадно, что за последние годы нам удалось добиться существенного прогресса в двусторонней торговле», — сказал он.

Министр уточнил, что Россия стала крупным поставщиком в республику пшеницы, поставки которой в 2022 году превысили миллион тонн.

«Переговоры о запуске проекта сотрудничества в нефтяной сфере находятся на завершающей стадии», — добавил Лавров.

Также министр выразил готовность со стороны России к совместной работе по дальнейшему взаимодействию двух стран и народов, а также укреплению взаимовыгодных отношений в различных сферах.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф написал, что первая партия нефти из России прибыла в пакистанский порт Карачи. Глава правительства страны назвал этот день знаменательным и добавил, что республика, по его мнению, движется к процветанию, экономическому росту и энергетической безопасности.

В мае стало известно, что Исламабад намерен договориться с Москвой о покупке российской нефти за юани.