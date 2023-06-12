Орехово-Зуево, Московская область, 12 июня, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели четырёх человек в результате пожара в Орехове-Зуеве (Московская область), сообщило 12 июня региональное управление ведомства на своём сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Тела четырёх человек спасатели обнаружили 12 июня в ходе тушения пожара в частном доме в Орехове-Зуеве. Погибли две пожилые женщины и двое детей 2017 года рождения.

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 109 УК РФ)», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что на месте обнаружения тел погибших работают следователи и криминалисты. Они осматривают место происшествия, планируется комплекс экспертиз. В СК заявили, что пожар, вероятно, произошёл в результате короткого замыкания.

Ранее ИА Регнум сообщало о гибели на пожаре в одноэтажном доме четырёх жителей деревни Яковлево (Московская область). Погибли женщины 1947 и 1969 годов рождения и два мальчика 2017 года рождения.