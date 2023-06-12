Донецк, 12 июня, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Операторы ударных дронов Вооружённых сил России уничтожили украинский опорный пункт на южнодонецком направлении, сообщили 12 июня в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

«Точным ударом опорный пункт с боевиками был уничтожен», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что российские военные вскрыли позиции ВСУ с оборудованными долговременными укреплениями.

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Как сообщало ИА Регнум, российские военные 11 июня уничтожили склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ в ДНР. По данным Минобороны, российские военные за сутки уничтожили до 310 украинских военнослужащих на донецком направлении. Также мобилизованные на Урале артиллеристы южной группировки войск вместе с операторами дронов батальона «Спарта» поразили несколько полевых казарм украинских военных на донецком направлении.