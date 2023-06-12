Киев, 12 июня, 2023, 10:03 — ИА Регнум. В ходе очередной встречи в формате «Рамштайн» тема коалиции по поставкам Украине западных истребителей станет для Киева приоритетной. Об этом 12 июня заявил украинский министр обороны Алексей Резников, его слова процитировало военное ведомство Украины в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Резников

«В рамках заседания мы будем обсуждать подробности «авиационной коалиции». В данном случае мы говорим пока о подготовке пилотов и не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолётов», — сказал он.

Резников отметил, что складывающаяся в результате этого система будет очень сложной, и уточнил, что украинская сторона намерена предметно обсуждать указанные вопросы с представителями минобороны Нидерландов, Дании, США и других стран, присоединившихся к этой коалиции.

Также он указал, что в ходе новой встречи в формате «Рамштайн» украинские власти хотят поднять вопрос усиления ПВО, снарядов, амуниции и артиллерии, и добавил, что рассчитывает на то, что на украинской территории и в приграничных государствах создадут хабы для ремонта и оснащения техники.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня экс-командующий сухопутными войсками Польши, эксперт, генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Украина получит истребители F-16 через 2–3 месяца. При этом наступление украинских войск должно вестись на уже имеющейся технике. Он добавил, что убеждён, что ВСУ могут наступать на имеющихся у них образцах военной техники.