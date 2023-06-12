Минобороны России подписало контракт с добровольческим отрядом «Ахмат»
Минобороны России подписало первый контракт с отрядом «Ахмат» в рамках приказа Шойгу о добровольцах
Москва, 12 июня, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Министерство обороны России подписало контракт с добровольческим отрядом «Ахмат». Об этом 12 июня сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.
Уточняется, что контракт подписали в рамках реализации приказа министра обороны России Сергея Шойгу об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций. Документ подготовил Российский университет специального назначения.
Также указывается, что в контракте определяется правовое регулирование и деятельность добровольческих подразделений «Ахмат» в зоне спецоперации, а также распространение на добровольцев и членов их семей мер соцзащиты и поддержки, которые установило государство.
Документ подписали замглавы Генштаба ВС России Алексей Ким и глава Российского университета спецназа Адам Дашаев.
Как сообщало ИА Регнум, 10 июня в Минобороны заявили, что добровольческие отряды до 1 июля заключат контракты с ведомством. Это необходимо для повышения эффективности их применения в составе объединённой группировки войск. Министр обороны Шойгу подписал приказ, который определяет порядок организации служебной деятельности таких организаций.