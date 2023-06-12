Москва, 12 июня, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Министерство обороны России подписало контракт с добровольческим отрядом «Ахмат». Об этом 12 июня сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что контракт подписали в рамках реализации приказа министра обороны России Сергея Шойгу об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций. Документ подготовил Российский университет специального назначения.

Также указывается, что в контракте определяется правовое регулирование и деятельность добровольческих подразделений «Ахмат» в зоне спецоперации, а также распространение на добровольцев и членов их семей мер соцзащиты и поддержки, которые установило государство.

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Документ подписали замглавы Генштаба ВС России Алексей Ким и глава Российского университета спецназа Адам Дашаев.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня в Минобороны заявили, что добровольческие отряды до 1 июля заключат контракты с ведомством. Это необходимо для повышения эффективности их применения в составе объединённой группировки войск. Министр обороны Шойгу подписал приказ, который определяет порядок организации служебной деятельности таких организаций.