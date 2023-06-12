В Италии указали на странную деталь в поведении Зеленского
Il Fatto Quotidiano: Зеленский получает лицемерное удовольствие от конфликта Украины с Россией
Рим, 12 июня, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский выказывает пугающее циничное удовольствие от конфликта своей страны с Россией. Такое мнение 12 июня высказал обозреватель итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Фабио Мини.
Как отметил автор материала, Зеленский пользуется жесткой риторикой военной пропаганды, которой он научился у западных стран, и путём громких драматичных заявлений и обещаний оплатить победу Киева «слезами и кровью» получил на Западе союзников, однако потерял украинскую армию.
«В заявлении Зеленского о предстоящем контрнаступлении чувствуются нотки отчаяния, а также циничного удовольствия и лицемерия. По его словам, победа неизбежна, но будет много жертв», — указал Мини.
Он добавил, что из заявлений украинского лидера следует, что много жителей Украины в результате этого погибнет, также многие из них лишатся жилья, семьи и будущего.
Как сообщало ИА Регнум, 10 июня Зеленский впервые подтвердил, что контрнаступление украинских войск началось. Он также пообещал, что Запад ощутит последствия этого контрнаступления.
В свою очередь, глава Минобороны России Сергей Шойгу 6 июня заявил, что киевский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта в течение трёх последних суток. Шойгу указал, что украинские войска сконцентрировали большое количество живой силы и техники на разных участках фронта. Также он добавил, что российские военные сорвали все атаки ВСУ.