Рим, 12 июня, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский выказывает пугающее циничное удовольствие от конфликта своей страны с Россией. Такое мнение 12 июня высказал обозреватель итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Фабио Мини.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Как отметил автор материала, Зеленский пользуется жесткой риторикой военной пропаганды, которой он научился у западных стран, и путём громких драматичных заявлений и обещаний оплатить победу Киева «слезами и кровью» получил на Западе союзников, однако потерял украинскую армию.

«В заявлении Зеленского о предстоящем контрнаступлении чувствуются нотки отчаяния, а также циничного удовольствия и лицемерия. По его словам, победа неизбежна, но будет много жертв», — указал Мини.

Он добавил, что из заявлений украинского лидера следует, что много жителей Украины в результате этого погибнет, также многие из них лишатся жилья, семьи и будущего.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня Зеленский впервые подтвердил, что контрнаступление украинских войск началось. Он также пообещал, что Запад ощутит последствия этого контрнаступления.

В свою очередь, глава Минобороны России Сергей Шойгу 6 июня заявил, что киевский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта в течение трёх последних суток. Шойгу указал, что украинские войска сконцентрировали большое количество живой силы и техники на разных участках фронта. Также он добавил, что российские военные сорвали все атаки ВСУ.