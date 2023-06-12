Москва, 12 июня, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Среди уничтоженной российскими войсками западной военной техники ВСУ в Запорожской области имеется несколько уникальных образцов. Так, украинская армия при неудачной попытке контрнаступления потеряла сразу все три переданные ей Финляндией тяжёлые боевые машины разминирования (БРМ) немецкого производства Leopard 2R HMBV. Об этом 12 июня сообщил Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженный Leopard

На выложенной в интернет фотографии подбитой натовской военной техники ВСУ в Запорожской области запечатлено несколько боевых машин, три из которых эксперты опознали как финские тяжёлые БМР Leopard 2R HMBV и ещё одну — как боевую ремонтно-эвакуационную бронемашину (БРЭМ) Bergenpanzer, поставленную Украине Канадой в единственном экземпляре.

При этом БРМ Leopard 2R HMBV, созданные на базе танка Leopard 2A4 с усиленной противоминной защитой, применяются для разрушения преград и минных полей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видеозапись уничтожения российским дроном-камикадзе «Ланцет» бронеавтомобиля спецназа США при отражении попытки наступления ВСУ на Времевском выступе в зоне спецоперации. По информации источника, «Ланцет» пробил американскую бронемашину кумулятивной струёй. Бронеавтомобили Oshkosh M-ATV чаще всего используются вооружёнными силами и национальной гвардией США.