Москва, 12 июня, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким выразил надежду на то, что, следуя примеру отряда «Ахмат», остальные российские добровольческие отряды подпишут контракты с Минобороны, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Михаил Метцель/ТАСС Вид на здание Министерства обороны РФ

После подписания контракта с добровольческим отрядом «Ахмат» в рамках исполнения приказа главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, определяющего порядок служебной деятельности всех добровольческих отрядов, Ким напомнил, что на сегодняшний день в зоне СВО принимает участие совместно с ВС РФ «достаточно большое количество подразделений, добровольческих отрядов и других воинских формирований».

Он пояснил, что контракт определяет порядок служебной деятельности всех добровольческих отрядов и что такие контракты должны быть подписаны до 1 июля 2023 года. Приказ предоставляет право всем защитникам исполнить свой воинский долг, подчеркнул Ким.

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«И кроме того, в соответствии с ним на участников добровольческих отрядов распространяются все меры социальной защиты и права для семей военнослужащих, — сказал он. — Надеюсь, в дальнейшем, глядя на наш первый опыт, остальные добровольческие отряды также подпишут такие контракты».

Как ранее сообщало ИА Регнум, 12 июня состоялось подписание контракта Минобороны РФ с добровольческим отрядом «Ахмат» в рамках реализации приказа министра обороны об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций.