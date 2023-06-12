Пекин, 12 июня, 2023, 09:11 — ИА Регнум. Широко анонсированное с весны контрнаступление украинской армии не оправдало надежд коллективного Запада и его поддержки Киева. Об этом 11 июня написала газета Global Times со ссылкой на китайских экспертов.

Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

«Опрошенные изданием китайские эксперты отмечают, что объявленное Украиной контрнаступление началось на фоне растущего беспокойства среди западных стран, особенно в США, поскольку украинская сторона демонстрирует мало признаков победы на поле боя», — говорится в материале.

Профессор Школы международных отношений и обществоведения при Фуданьском университете Шэнь И напомнил в беседе с изданием, что российская спецоперация продолжается уже на протяжении 15 месяцев, в связи с чем Соединённые Штаты и ряд стран Европы «срочно нуждаются в прогрессе [в ходе контрнаступления ВСУ], чтобы <…> показать, что их помощь [Киеву] мудра, правильна и необходима».

В свою очередь, глава исследовательского департамента Института национальной стратегии при Университете Цинхуа Цянь Фэн отметил, что поставленные украинской армии современные западные вооружения «не сыграют существенной роли» в попытке Киева изменить ситуацию, так как ВСУ «не контролируют воздушное пространство», а средства ПВО сухопутных войск украинских военных не имеют достаточного потенциала.

При этом эксперт высоко оценил работу российских военных по сбору точной информации, которая нужна для ведения успешных боевых действий, и добавил, что в существующей ситуации он не видит признаков завершения конфликта на Украине в течение ближайшего времени.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня президент России Владимир Путин заявил, что наступление украинской армии началось. Он уточнил, что на это указывает использование ВСУ своих стратегических резервов. Президент подчеркнул, что украинским военным не удалось достигнуть успеха ни на одном из участков боевых действий, однако они ещё не утратили наступательного потенциала.