Москва, 12 июня, 2023, 08:52 — ИА Регнум. Контракт с добровольческим отрядом «Ахмат» заключило Минобороны РФ, сообщили 12 июня в пресс-службе ведомства.

Кадр из видео Подписание контракта

Подписан контракт в рамках реализации приказа министра обороны России Сергея Шойгу об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций. Подготовлен документ Российским университетом специального назначения.

Отмечается, что контракт определяет правовое регулирование и деятельность добровольческих подразделений «Ахмат» в зоне проведения СВО. Также документ определяет распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки.

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Под документом поставили подписи заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.

10 июня в Минобороны РФ сообщили, что до 1 июля с ведомством заключат контракты добровольческие отряды для повышения эффективности их применения в составе объединённой группировки войск. Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности таких организаций.