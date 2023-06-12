Москва, 12 июня, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Военные учения Североатлантического альянса, которые должны состояться с 12 по 23 июня в Германии, будут наиболее масштабными маневрами военно-воздушных сил (ВВС) стран — участниц НАТО после окончания холодной войны. Такое мнение высказали эксперты, слова которых привело агентство РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По мнению политологов, одной из главных целей этих учений является сдерживание России на фоне неопределённости ситуации в конфликте на Украине.

Как указал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин, эти манёвры, возможно, будут самыми крупными для ВВС стран альянса с развёртыванием различных аэродромов и закрытием части воздушного пространства после окончания холодной войны.

Он уточнил, что Air Defender превосходят все ранее проводимые учения альянса, что, по его мнению, связано с «общим курсом на милитаризацию европейских государств в нынешних условиях».

«Безусловно, это сигнал России, особенно ярко это проявляется в контексте ситуации на Украине. Можно достаточно однозначно сказать, что это демарш, направленный против России», — пояснил эксперт.

Он отметил, что эти учения являются также работой на внутреннюю аудиторию и попыткой Запада перевести жизнь населения стран Европы в «режим новой нормальности».

В свою очередь, заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов также заметил, что проводимые учения ВВС НАТО являются крупномасштабными и в них планируется задействовать «беспрецедентно большое количество авиационной техники».

Он указал, что в данный момент руководство НАТО корректирует военно-политическое планирование, что должно быть закреплено по итогам саммита альянса в Вильнюсе в июле.

«Ясно в этой связи, что сдерживание России со стороны НАТО является приоритетной целью военного и политического планирования альянса», — уточнил Данилов.

Кроме того, эксперт отметил, что сейчас главное для военно-политического блока направление — это отработка сценариев и действий НАТО по статье 5 о взаимных гарантиях, согласно которой нападение на одну из стран — участниц альянса рассматривается как нападение на весь блок.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Вооружённых силах Германии сообщили, что 12 июня в ФРГ стартуют крупномасштабные военно-воздушные учения Air Defender с участием пилотов НАТО. В них будут принимать участие до десяти тысяч военнослужащих и планируется задействовать около 250 самолётов, включая американские многоцелевые истребители пятого поколения F-35.

Также 9 июня в Румынии завершились масштабные многонациональные учения Saber Guardian 23, в которых были задействованы 10 тысяч военнослужащих из 13 союзных стран, в том числе 1,7 тысячи единиц военной техники. В учениях также приняли участие военные из Франции, Польши, США, Нидерландов и Италии.