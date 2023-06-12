Токио, 12 июня, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Японский посол в Москве Тоёхиса Кодзуки, вызванный 9 июня в МИД России по поводу решения Токио о поставке японской военной техники на Украину, посчитал позицию российской стороны в этом вопросе «несправедливой и неприемлемой». Об этом 12 июня рассказал генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно журналистам.

Артем Геодакян/ТАСС Посол Японии в России Тоехиса Кодзуки

По словам Мацуно, посол Японии в Москве заявил, что «претензия России, касающаяся перекладывания ответственности на Японию, крайне несправедлива и абсолютно неприемлема».

Генсек японского правительства уточнил, что Токио продолжит политику жёстких антироссийских санкций и параллельно будет поддерживать Киев.

Как передавало ИА Регнум, 9 июня пресс-служба МИД России сообщила, что заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко вызвал посла Японии в Москве для представления по поводу решения Токио начать поставки военной техники Киеву. В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что такое решение ещё глубже загоняет двусторонние отношения стран в опасный тупик.

Также 6 июня в МИД России вызвали посла Бельгии Марка Михильсена. Ему заявили решительный протест в связи с использованием оружия бельгийского производства диверсантами ВСУ, которые осуществили террористические вылазки на территории Белгородской области в мае 2022 года.