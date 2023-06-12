Токио, 12 июня, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Фумио Кисида считает, что Китай предоставил Украине гарантии безопасности от применения ядерного оружия против неё. Об этом 12 июня зашла речь в ходе дебатов в комитете нижней палаты парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Кисида напомнил парламентариям о заключённом между Пекином и Киевом договоре об эффективном сотрудничестве. В то время стороны утверждали, что КНР согласна предоставить Украине взаимные гарантии безопасности, если возникнет угроза вторжения в страну, в том числе с применением ядерного оружия.

Договорённость была достигнута в декабре 2013 года по итогам визита в то время президента Украины Виктора Януковича и переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее ИА Регнум передавало, что в январе 2023 года Соединённые Штаты подтвердили готовность обеспечивать безопасность Японии, в том числе при помощи ядерного оружия. В совместном заявлении стороны опирались на пятую статью договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности. Условлено, что каждая сторона будет расценивать военную агрессию против союзника как угрозу своей нацбезопасности и реагировать на неё в соответствии с положениями конституции.