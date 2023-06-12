Луганск, 12 июня, 2023, 07:44 — ИА Регнум. Луганская Народная Республика после вхождения в состав Российской Федерации «получила новую жизнь». Об этом в День России, 12 июня, заявил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

Иван Шилов ИА REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник

«Воссоединившись с Россией, мы ощутили, что такое внимание со стороны государства, сплочённость и взаимовыручка народов огромной страны… Луганщина, без преувеличения, получила новую жизнь», — говорится в поздравительном сообщении врио главы региона.

Также Пасечник отметил, что Российское государство предоставляет жителям ЛНР всю необходимую социальную защиту, обеспечивает потребности в образовании и здравоохранении и помогает в возрождении сельского хозяйства и промышленности в регионе.

Луганская Народная Республика, как ДНР, Херсонская и Запорожская области, официально вошла в состав Российской Федерации 30 сентября 2022 года, хотя Конституционный суд вынес соответствующее решение 2 октября. В результате проведённого в ЛНР референдума за вхождение региона в состав России проголосовали более 98% избирателей.

Как передавало ИА Регнум, в апреле Леонид Пасечник сообщил, что жители Луганской Народной Республики активно подают заявления на получение российских паспортов. Он отметил, что также создаются передвижные комплексы, через которые пожилые и маломобильные жители могут подать необходимую заявку.