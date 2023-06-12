Париж, 12 июня, 2023, 07:27 — ИА Регнум. В столице Франции 12 июня запланирована рабочая встреча с участием канцлера Германии Олафа Шольца, президента Польши Анджея Дуды и французского лидера Эммануэля Макрона, в ходе которой стороны обсудят возможные гарантии безопасности для Украины и скоординируют военную поддержку Киева.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

По сведениям окружения французского президента, встреча позволит подготовиться к саммиту Евросоюза (29–30 июня) и июльскому саммиту стран НАТО в Вильнюсе.

До этого Макрон планирует отдельно побеседовать с польским коллегой по поводу позиции Дуды, которая остаётся в отношении поддержки Украины одной из самых жёстких в ЕС.

В Елисейском дворце добавили, что лидеры трёх стран обсудят вопросы военной поддержки Украины для проведения успешного контрнаступления и вопросы гуманитарной помощи из-за ситуации на Каховской ГЭС.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад давно обсуждает вопрос о конкретных гарантиях безопасности для Украины. По его словам, западные страны всегда говорили об их необходимости для будущего миропорядка по окончании конфликта.

Ранее также сообщалось, что в НАТО не готовы дать Киеву гарантии безопасности и назвать конкретные сроки принятия в альянс. Также в НАТО расходятся во мнении относительно того, как реагировать на требования Украины, власти которой настаивают на чётких гарантиях безопасности по примеру Швеции и Финляндии.