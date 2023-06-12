Новый, 474-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что группировка «Юг» Вооружённых сил России отразила атаку украинской штурмовой группы на соледаро-артёмовском направлении. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпели поражение в районах Белогоровки, Дружбы и Хромово. Кроме того, по словам начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева, ВС РФ удалось сорвать попытку противника провести разведку боем на лисичанском направлении.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Тем временем ВС РФ группировки войск «Центр» нанесли удар по подразделению 67-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины в районе Серебрянского лесничества. Как сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, удалось уничтожить украинскую гаубицу Д-30 и поразить три расчёта 120-миллиметровых миномётов.

В Харькове объявлена воздушная тревога, прогремели взрывы. Ранее сигналы воздушной тревоги также прозвучали в Полтавской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины.

Поздравляя жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с Днём России, отмечаемым сегодня, 12 июня, глава Следственного комитета (СКР) России Александр Бастрыкин отметил, что следователи СКР ежедневно фиксируют факты применения украинскими военизированными формированиями против мирных граждан запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте, геноцида русскоязычного населения. И всё ради единственной цели — реализовать принцип неотвратимости справедливого наказания за военные преступления.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.