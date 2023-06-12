День России и отражение атаки ВСУ под Артёмовском — 474-й день СВО
Новый, 474-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что группировка «Юг» Вооружённых сил России отразила атаку украинской штурмовой группы на соледаро-артёмовском направлении. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпели поражение в районах Белогоровки, Дружбы и Хромово. Кроме того, по словам начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева, ВС РФ удалось сорвать попытку противника провести разведку боем на лисичанском направлении.
Тем временем ВС РФ группировки войск «Центр» нанесли удар по подразделению 67-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины в районе Серебрянского лесничества. Как сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, удалось уничтожить украинскую гаубицу Д-30 и поразить три расчёта 120-миллиметровых миномётов.
В Харькове объявлена воздушная тревога, прогремели взрывы. Ранее сигналы воздушной тревоги также прозвучали в Полтавской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины.
Поздравляя жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с Днём России, отмечаемым сегодня, 12 июня, глава Следственного комитета (СКР) России Александр Бастрыкин отметил, что следователи СКР ежедневно фиксируют факты применения украинскими военизированными формированиями против мирных граждан запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте, геноцида русскоязычного населения. И всё ради единственной цели — реализовать принцип неотвратимости справедливого наказания за военные преступления.
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