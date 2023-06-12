Ашхабад, 12 июня, 2023, 06:55 — ИА Регнум. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил президента РФ Владимира Путина, председателя правительства РФ Михаила Мишустина и всех граждан страны с Днём России. Текст поздравления опубликовала официальная газета «Нейтральный Туркменистан».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

В поздравлении отмечается, что отношения между двумя странами основываются на прочных узах дружбы и добрососедства.

«В настоящее время традиционный межгосударственный диалог успешно развивается по широкому спектру направлений. Поддерживается конструктивный диалог на правительственном уровне, что способствует своевременному решению поставленных задач», — говорится в поздравительном тексте.

Президент Туркменистана выразил уверенность в дальнейшем динамичном развитии обоюдного партнёрства на благо двух стран и их народов.

Бердымухамедов пожелал Путину и Мишустину успехов и крепкого здоровья, а дружественному народу России — благополучия и процветания.

Ранее поздравление с Днём России президенту Владимиру Путину направил председатель Государственного совета Северной Кореи Ким Чен Ын. Он заявил о полной поддержке России, которая защищает свой суверенитет в рамках спецоперации. Он подчеркнул, что дружба между народами России и Корейской Народно-Демократической Республики стала «ценным имуществом» для обоих государств. Северная Корея готова продолжить укрепление стратегических отношений.