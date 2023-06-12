Москва, 12 июня, 2023, 06:29 — ИА Регнум. Сотрудники Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) переведены на усиленный режим работы, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов, ИА REGNUM МЧС России

«Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия личный состав МЧС России переведён на усиленный режим дежурства», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что данное решение принято в связи с празднованием Дня России.

Всего для обеспечения безопасности во время проведения праздничных мероприятий по всей стране привлекут порядка 60 тыс. человек и более 13 тыс. единиц ведомственной техники.

Ранее ИА Регнум сообщало, 12 июня космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев с борта Международной космической станции поздравили соотечественников с Днём России. По их словам, на долю России выпало немало тяжёлых испытаний, но многонациональный народ всегда с честью преодолевал любые трудности.