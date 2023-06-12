Каракас, 12 июня, 2023, 06:14 — ИА Регнум. Намерения бывшего президента США Дональда Трампа по захвату венесуэльской нефти осудили в Каракасе, сообщил телеканал Globovisión.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В субботу, 10 июня, в ходе первого публичного выступления после выдвинутых обвинений Трамп заявил, что после его ухода с поста президента США Венесуэла была на грани краха, американцы могли бы захватить её и завладеть всей нефтью страны.

По словам министра иностранных дел Венесуэлы Ивана Хиля, Трамп обнародовал стратегию по захвату венесуэльской нефти при содействии «группы лакеев». Сделать они это не смогли и не смогут. Победа будет за Венесуэлой, добавил глава МИД страны.

Министр культуры Венесуэлы Эрнесто Вильегас сказал, что Трамп подтвердил всем давно известный факт, кроме «кучки доверчивых овец».

«Омерзительное, постыдное выступление Дональда Трампа в Северной Каролине достойно всяческого осуждения. Что мне скажут те, кто связал себя с ним, чтобы нанести такой колоссальный ущерб Венесуэле?» — написал на своей странице в Twitter оппозиционный депутат Национальной ассамблеи Луис Мартинес.

Другой оппозиционный парламентарий Висенте Диас призвал соотечественников, обладающих правом голоса в США, предъявить счёт Трампу и голосовать на президентских выборах за его соперника.

Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля 2023 года глава МИД России Сергей Лавров предупредил Венесуэлу о способности США обмануть в любой момент, и гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания и предложения.

В августе 2022 года экс-глава Белого дома Дональд Трамп утверждал, что американцы превратились в нацию, которая вынуждена выпрашивать нефть у Венесуэлы и Саудовской Аравии, так как президент США Джо Байден проводит «провальную политику». Трамп в очередной раз раскритиковал действующего президента и возложил на Белый дом ответственность за рекордную инфляцию.