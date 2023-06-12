Нью-Дели, 12 июня, 2023, 06:03 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в понедельник, 12 июня, направил российскому коллеге Сергею Лаврову поздравления по случаю Дня России. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

mfarussia Субраманьям Джайшанкар

«Тёплые поздравлению министру иностранных дел Сергею Лаврову, правительству и народу Российской Федерации с национальным праздником», — говорится в распространённом сообщении.

Также Джайшанкар отметил, что Индия надеется на продолжение сотрудничества в рамках «особого привилегированного стратегического» партнёрства.

В воскресенье, 11 июня, глава индийского внешнеполитического ведомства прибыл в Варанси (штат Уттар-Прадеш), где проходит встреча министров по развитию в рамках председательства Нью-Дели в G20. Саммит «Большой двадцатки» в этом году пройдёт в столице Индии 1 декабря.

Как передавало ИА Регнум, ранее Субраманьям Джайшанкар опроверг информацию о том, что Индия направила приглашение Владимиру Зеленскому принять участие в саммите G20. Глава МИД Индии подчеркнул, что в саммите примут участие лишь страны и организации, которых пригласит принимающая сторона.