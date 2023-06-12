ДНР, 12 июня, 2023, 05:50 — ИА Регнум. Группировка «Юг» Вооружённых сил России отразила атаку украинской штурмовой группы на соледаро-артёмовском направлении. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Подразделениями «Южной» группировки войск… успешно отражена атака штурмовой группы ВСУ на соледаро-артёмовском направлении», — рассказал Астафьев в интервью РИА Новости.

Кроме того, российским военнослужащим удалось сорвать попытку противника провести разведку боем на лисичанском направлении.

В результате боевых действий и контрбатарейной борьбы Вооружённые силы Украины понесли потери в районах Белогоровки, Дружбы и Хромово. Расчёты ЗРК «Оса-АКМ» группировки «Юг» сбили два украинских беспилотных летательных аппарата на авдеевском и марьинском направлениях.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что авиация Вооружённых сил России нанесла поражение 67-й механизированной бригаде ВСУ в районе Серебрянского лесничества. По словам начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, противник понёс значительные потери в личном составе и технике.