Донецк, 12 июня, 2023, 05:46 — ИА Регнум. В районах Угледара и Авдеевки отмечается концентрация украинских войск для последующего удара по указанным направлениям, сообщил ТАСС советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«ВСУ сконцентрировали достаточно серьёзные силы, они продолжают аккумулировать личный состав и технику на этом направлении», — сказал он.

Гагин уточнил, что украинские войска наиболее перспективным рассматривают именно донецкое направление.

В настоящее время все атаки ВСУ отражаются российской армией, заключил советник врио главы ДНР.

Ранее ИА Регнум передавало, за 11 июня ВСУ восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 38 единиц различных боеприпасов. В частности, обстрелам подверглись Донецк, Горловка и Ясиноватая.

В ночь на 12 июня украинские боевики обстреляли три района Донецка в Донецкой Народной Республике. Всего было выпущено 18 снарядов «натовского» калибра.