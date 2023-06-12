Луганск, 12 июня, 2023, 05:38 — ИА Регнум. Российская авиация группировки войск «Центр» нанесла удар по подразделению 67-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины в районе Серебрянского лесничества. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

«Ударом армейской авиации группировки войск «Центр» противник понёс значительные потери в личном составе и технике», — рассказал начальник пресс-центра.

По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы удалось уничтожить украинскую гаубицу Д-30 и поразить три расчёта 120-миллиметровых миномётов. Кроме того, средства противовоздушной обороны группировки сбили беспилотный летательный аппарат «Лелека-100» и перехватили несколько снарядов РСЗО HIMARS производства США.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга 10 июня сообщил о пресечении действий четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп. По его словам, ДРГ действовали в районах Новосёловского, Синьковки и Тимковки.