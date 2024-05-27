Московская область, 12 июня, 2023, 05:26 — ИА Регнум. В деревне Яковлево Московской области в результате пожара погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщили ТАСС 12 июня в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

По официальным данным, пожар произошёл в одноэтажном деревянном доме. Возгорание локализовали в 02:12 мск. Площадь пожара составила 35 кв. метров. Ликвидировали открытое горение в 03:11 мск.

Предварительно, в результате пожара погибли два мальчика 2017 года рождения и две женщины 1947 и 1969 годов рождения.

Ранее ИА Регнум передавало, 30 мая загорелся склад с бумагой и картоном в подмосковном Одинцово. В результате пожара погибли три работника склада.

7 июня сообщалось о пожаре в московской квартире на проспекте Вернадского. В результате возгорания погиб человек, ещё двое пострадали. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Самостоятельно покинуть подъезд многоквартирного дома смогли 30 человек.