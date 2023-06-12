Вашингтон, 12 июня, 2023, 05:13 — ИА Регнум. 81-летний террорист Теодор Качинский, известный как «Унабомбер» и приговорённый к пожизненному заключению, покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщило издание Associated Press со ссылкой на собственные источники.

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По информации издания, американский террорист, у которого была диагностирована последняя стадия рака, был найден без сознания в своей камере в тюремной больнице Северной Каролины, после чего был доставлен в реанимационную, где и скончался.

Теодор Качинский был приговорён к пожизненному заключению без права на досрочной освобождение в 1998 году за то, что более десяти лет рассылал по почте заминированные посылки в университеты и научные центре. В результате преступлений Качинского погибли три человека, ещё 23 пострадали.

Как передавало ИА Регнум, «Унабомбер» скончался в американской тюрьме 10 июня на 82-м году жизни. По данным ABC, Теодор Качинский был найден в своей тюремной камере.