Берлин, 12 июня, 2023, 05:10 — ИА Регнум. Стратегия национальной безопасности будет одобрена кабинетом министров Германии 14 июня. Важное место в ней отведут обеспечению поставок в ФРГ критически важного сырья, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Сырьё играет центральную роль. Вот почему мы в Европейском союзе работаем над так называемой директивой Critical Raw Materials Act, чтобы обеспечить Европу надёжными поставками стратегически важного сырья», — сказал Шольц.

По его словам, правящая коалиция неоднократно откладывала утверждение стратегии.

Глава правительства ФРГ подчеркнул приверженность новым соглашениям ЕС о свободной торговле со странами Азии, Африи и Южной Америки. При этом риски сохраняются, одним из них является геополитическая ситуация, необходимо стремиться к новым партнёрским отношениям, добавил он.

Канцлер отметил, что с января нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт не получает нефть из России, но работа продолжается благодаря специально запущенной программе для обеспечения поставок газа в будущем.

Ранее ИА Регнум передавало, в конце 2022 года Олаф Шольц заявил, что Германия примет новую стратегию национальной безопасности с учётом угроз, в первую очередь исходящих от России. К таким угрозам могут относиться кибервойна, потенциальные нападения на территорию НАТО, отдалённая угроза ядерного удара.