Токио, 12 июня, 2023, 04:59 — ИА Регнум. Токио продолжит оказывать Киеву всестороннюю помощь в разминировании территорий, разборе завалов и восстановлении инфраструктуры, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида 12 июня на слушаниях в парламенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

«Мы будем использовать опыт и знания Японии в таких областях, как разминирование, разбор завалов, восстановление жизнеобеспечения, в том числе в области энергетики и сельского хозяйства», — сказал Кисида.

Он добавил, что Япония уже оказала Украине и соседним странам гуманитарную помощь в размере 7,6 миллиарда долларов. По его словам, власти и частные компании совместно создали Совет по подготовке продвижения экономического восстановления Украины.

9 июня посла Японии в Москве Тоёхису Кодзуки вызвали в Министерство иностранных дел России в связи с решением японского правительства начать поставки вооружения для ВСУ, в том числе бронеавтомобилей и вездеходов.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Японии пообещал Владимиру Зеленскому обеспечить лечение раненных военнослужащих ВСУ на территории страны. Кроме того, Япония предоставит на нужды Украины сотню грузовиков и других транспортных средств.