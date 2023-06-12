Вашингтон, 12 июня, 2023, 04:51 — ИА Регнум. Отрицающие политическую действительность западные государства ждёт «великая расплата», результатом которой станет многополярный мир. Такое мнение основателя Глобального института будущего Чандрана Наира опубликовано в статье для The National Interest.

(сс) geralt Мир

По словам эксперта, расплата грозит давним убеждениям и структурам, поддерживающим господство Запада в мире на протяжении последних нескольких сотен лет. В результате произойдёт значительная переоценка международных отношений.

Чтобы приспосабливаться к будущему, Западу следует учитывать пять тенденций. На первом этапе необходимо пересмотреть привычную историю. За время колониальной эры на Западе предпочитали выборочно трактовать события, выставляя себя создателем современной цивилизации. Сейчас ситуация меняется, монополия разрушена на информацию и историю.

Вторая тенденция — это переоценка «основанного на правилах» международного порядка, который вызывает по всему миру много насмешек и рассматривается инструментом западных стран для сохранения гегемонии. Растущее недовольство западных стран из-за постоянного нарушения собственных правил ставит этот порядок под сомнение.

Следующим этапом является разоблачение западного «миротворчества». В значительной части мира видят, что Западу во главе с США выгодны войны и доверять им в одиночку руководить глобальными мирными усилиями нельзя.

В-четвёртых, необходимо свергнуть с престола западную финансовую надстройку. Не секрет, что Запад отрыто используют свою финансовую мощь ради геополитических целей и выгод. Сейчас предпринимаются усилия по ликвидации привилегии США, связанной с долларом. Страны ищут альтернативы банковской системе SWIFT, которую Запад использует в санкциях.

Пятая тенденция — крах доверия к западной прессе, где за последние несколько лет в работе журналистов прослеживается увековечивание аспектов нынешнего миропорядка, зачастую в ущерб другим странам.

Западным правительствам следует понять, что мир со времён окончания Холодной войны изменился, с прошлым покончено. Необходимо меняться, а не упорно настаивать на своём, иначе это ещё больше подорвёт авторитет и влияние Запада, резюмировал автор.

Как сообщало ИА Регнум, Россия и Китай намерены развивать своё стратегическое сотрудничество и заинтересованы в осуществлении принципов многополярного мира. РФ и КНР будут поддерживать международную систему, в центре которой стоит ООН, а также международный порядок, основанный на международном праве.

По мнению президента России Владимира Путина, все те, кто будет препятствовать многополярному миру, проиграют. Тенденция к многополярности неизбежна, как подъём солнца, заявил российский лидер.