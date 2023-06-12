Берлин, 12 июня, 2023, 04:17 — ИА Регнум. В понедельник, 12 июня, в Германии начнутся крупномасштабные военно-воздушные учения Air Defence с участием пилотов Североатлантического альянса (НАТО), сообщили в Вооружённых силах ФРГ (бундесвер).

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация НАТО

В военно-воздушных учениях, которые продлятся до 23 июня, примут участие до десяти тысяч военнослужащих, всего будет задействовано порядка 250 самолётов. Отмечается, что в мероприятии также примут участие американские многоцелевые истребители пятого поколения F-35.

Как передавало ИА Регнум, 10 июня в районе Ганновера несколько сотен человек собрались на демонстрацию против проведения масштабных военных учений Air Defence. Участники демонстрации призвали прекратить боевые действия на Украине и найти дипломатическое решение конфликта.

Напомним, 9 июня в Румынии завершились масштабные многонациональные учения Saber Guardian 23, в которых были задействованы 10 тысяч военнослужащих из 13 союзных стран, в том числе 1,7 тысячи единиц военной техники. В учениях также приняли участие военные из Франции, Польши, США, Нидерландов и Италии.