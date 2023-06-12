Буэнос-Айрес, 12 июня, 2023, 04:07 — ИА Регнум. Сборная Уругвая U20 по футболу в матче финала молодёжного чемпионата мира одержала минимальную победу над сборной Италии U20. Основное время встречи завершилось со счетом 1:0.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Единственный мяч в составе южноамериканской команды забил 19-летний Лусиано Родригес. Для молодёжной сборной Уругвая эта победа стала первой в турнире. Ранее национальная сборная дважды проигрывала в финалах — в 1997 и 2013 годах.

Чемпионат мира по футболу среди молодёжных сборных в 2023 году проходил в Аргентине с 20 мая. Всего в турнире приняли участие 24 национальные команды.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня московский футбольный клуб ЦСКА в матче финала Кубка России сезона 2023/24 одержал победу над «Краснодаром» в серии пенальти. Вратарь «красно-синих» Игорь Акинфеев отразил удары Жоау Баши и Олакунле Олусегуна. Основное время матча завершилось вничью — 1:1.