Канберра, 12 июня, 2023, 03:58 — ИА Регнум. Десять человек погибли и ещё 11 пострадали в результате крушения пассажирского автобуса на юго-востоке Австралии. Об этом сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

«По предварительным данным, погибли 10 человек, ещё 11 были доставлены в больницу вертолётом и автотранспортом», — говорится в заявлении правоохранительных органов.

Отмечается, что на месте происшествия работают экстренные службы. Водитель пассажирского автобуса под охраной полиции был доставлен в больницу для медицинского обследования. По факту произошедшего полиция Нового Южного Уэльса начала расследование.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля на северо-востоке Австралии упал легкомоторный самолёт Piper Cherokee. По данным полиции штата Квинсленд, в результате крушения погибли два человека. Инцидент произошёл в 10:15 по местному времени (03:15 мск).