Донецк, 12 июня, 2023, 03:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в ночь на понедельник, 12 июня, обстреляли три района Донецка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

По данным СЦКК, в 01:20 по местному времени ВСУ выпустили по направлению н. п. Максимильяновка — г. Донецк (Петровский район) пять снарядов калибра 155 миллиметров. Позднее в течение часа обстрелу подверглись Куйбышевский и Киевский районы. Всего было выпущено ещё 13 снарядов.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что Вооружённые силы Украины за 11 июня восемь раз обстреляли территорию региона, выпустив 38 единиц различных боеприпасов. В частности, обстрелам подверглись Донецк, Горловка и Ясиноватая.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 12 июня ВСУ обстреляли административный центр Запорожской области. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в Мелитополе сработала система противовоздушной обороны.