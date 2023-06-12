Москва, 12 июня, 2023, 03:17 — ИА Регнум. Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев с борта Международной космической станции поздравили соотечественников с Днём России. Видеокадры 12 июня распространила Госкорпорация «Роскосмос».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

По словам Сергея Прокопьева, День России является одним из самых важных праздников, объединяющих его граждан самыми светлыми и тёплыми чувствами к стране, гордостью за неё, за свершения предков, заботой о настоящем и будущем Отечества.

«Для нас Россия — Родина гораздо больше, чем место, где мы родились, где мы живём. Мы сердцем чувствуем неразрывную связь с нашей историей, духовными ценностями и нравственными устоями», — сказал Дмитрий Петелин.

Андрей Федяев отметил, что на долю России выпало немало тяжёлых испытаний, но многонациональный народ всегда с честью преодолевал любые трудности. Стержнем единства и стойкости россиян была, есть и будет преданность Отчизне, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня поздравительную телеграмму с Днём России президенту Владимиру Путину направил председатель Государственного совета Северной Кореи Ким Чен Ын. Он заявил о полной поддержке Российской Федерации, которая проводит специальную военную операцию, защищая тем самым свой суверенитет. Ким Чен Ын подчеркнул, что дружба между народами России и Корейской Народно-Демократической Республики стала «ценным имуществом» для обоих государств.