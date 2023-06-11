Братислава, 12 июня, 2023, 02:50 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что склады оружия и техники по всей Европе опустошены, а восполнение утраченного вооружения займёт от пяти до десяти лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

«Опустошены склады по всей Европе, все армии будут восполнять запасы. Это работа на 5-10 лет», — приводит слова Пеллегрини новостной портал Pravda в воскресенье, 11 июня.

Экс-премьер подчеркнул, что Словакия больше не сможет значительно содействовать Украине в предоставлении военной помощи, так как военные запасы страны практически полностью иссякли. При этом Братислава не намерена полностью отказывать Украине в поддержке её вооружённых сил.

Он также отметил, что власти Словакии могут воспользоваться конфликтом на Украине, чтобы развить военную промышленность благодаря большому количеству заказов.