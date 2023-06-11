Полтава, Украина, 12 июня, 2023, 02:52 — ИА Регнум. На Украине воздушная тревога объявлена в Полтавской и Сумской областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По сведениям ведомства, тревогу на указанных территориях объявили в 02:04 и 02:05 (мск).

Напомним, 11 июня с 17:00 (время совпадает с московским) воздушная тревога действовала на всей территории Украины.

Как сообщало ИА Регнум, воздушная тревога в украинских регионах объявляется почти ежедневно, иногда — по всей стране. ВС России начали наносить удары по инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года, после теракта на Крымском мосту.

В Министерстве обороны неоднократно отмечали, что Вооружённые силы России наносят удары исключительно по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.