Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о полной поддержке России
Пхеньян, 12 июня, 2023, 02:30 — ИА Регнум. Председатель Государственного совета Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о полной поддержке Российской Федерации, которая проводит специальную военную операцию, защищая тем самым свой сувернитет.
«Товарищ Ким Чен Ын отметил, что наш народ выражает полную поддержку и солидарность народу России, который стремится к осуществлению священного дела защиты суверенных прав и интересов», — говорится в поздравительной телеграмме, которую северокорейский лидер направил президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России.
Ким Чен Ын подчеркнул, что дружба между народами России и Корейской Народно-Демократической Республики стала «ценным имуществом» для обоих государств. По его словам, Северная Корея готова продолжить укрепление стратегических отношений.
Как передавало ИА Регнум, 9 мая Ким Чен Ын направил Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня Победы. Северокорейский лидер от имени народа поздравил российского президента, а также выразил уверенность, что российский народ продолжит «одерживать победы на пути обеспечения сувернитета страны и стабильности в регионе».