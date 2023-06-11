Пхеньян, 12 июня, 2023, 02:30 — ИА Регнум. Председатель Государственного совета Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о полной поддержке Российской Федерации, которая проводит специальную военную операцию, защищая тем самым свой сувернитет.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Товарищ Ким Чен Ын отметил, что наш народ выражает полную поддержку и солидарность народу России, который стремится к осуществлению священного дела защиты суверенных прав и интересов», — говорится в поздравительной телеграмме, которую северокорейский лидер направил президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России.

Ким Чен Ын подчеркнул, что дружба между народами России и Корейской Народно-Демократической Республики стала «ценным имуществом» для обоих государств. По его словам, Северная Корея готова продолжить укрепление стратегических отношений.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая Ким Чен Ын направил Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня Победы. Северокорейский лидер от имени народа поздравил российского президента, а также выразил уверенность, что российский народ продолжит «одерживать победы на пути обеспечения сувернитета страны и стабильности в регионе».