Пекин, 12 июня, 2023, 02:07 — ИА Регнум. Сборная Аргентина приехала в Китай для участия в товарищеском матче против команды Австралии. Форвард аргентинцев Лионель Месси был задержан полицией прямо в аэропорту, сообщает Sport.

Кирилл Венедиктов Лионель Месси

Причиной инцидента стало отсутствие у Месси необходимой визы для въезда в страну. Футболист, имеющий аргентинский и испанский паспорта, решил посетить Китай без соответствующего документа. У граждан Испании нет разрешения на безвизовый въезд в КНР. Предоставив в аэропорту испанский паспорт, футболисту пришлось задержаться почти на два часа, пока миграционная служба КНР оформляла ему визу в срочном порядке.

Встреча команд Аргентины и Австралии запланирована на 15 июня. Игра пройдёт на пекинском стадионе.

Как сообщало ИА Регнум, с 2003 по 2021 год нападающий Лионель Месси играл за испанскую команду «Барселона». Затем он стал свободным агентом и выступал за французский клуб «Пари Сен-Жермен». 3 июня 2023 года Месси покинул команду, а 7 июня стало известно о подписании им контракта с американским клубом «Интер Майами».

В составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира. Футболист является семикратным обладателем «Золотого мяча», шестикратным — «Золотой бутсы», обладателем десяти титулов чемпиона Испании, четырёх — Лиги чемпионов, семи Кубков Испании, восьми Суперкубков Испании и других наград.