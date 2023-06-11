Херсон, 12 июня, 2023, 01:24 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что с начала спасательной операции с затопленных территорий региона удалось эвакуировать 7,1 тысячи жителей.

khogov.ru Владимир Сальдо

«К исходу 11 июня с начала спасательной операции с затопленных территорий эвакуированы 7,1 тысячи человек, из них 410 детей и 95 маломобильных граждан. За сутки вывезли 150 человек», — сообщил врио главы региона в своём Telegram-канале.

Владимир Сальдо подчеркнул, что пик наводнения пройдет и вода продолжает уходить с территорий населённых пунктов. По его словам, на данный момент в Новокаховском городском округе вода ушла до отметки 5 метров, в Голопристанском и Алешкинском муниципальных округах — до 1,5 метра.

Как передавало ИА Регнум, ранее в городской администрации Новой Каховки сообщили, что вода полностью ушла с улиц города. Отмечалось, что затопленными остались туристические объекты, расположенные в прибрежной зоне.