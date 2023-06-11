Мелитополь, 12 июня, 2023, 01:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины обстреляли Мелитополь в Запорожской области. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

«В Мелитополе громко. В 00:02 в городе прозвучал взрыв», — написал Рогов в своём Telegram-канале, отметив, что, по предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны.

Накануне Рогов сообщил, что на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики продолжаются тяжёлые бои. По его словам, ВСУ предпринимают попытки окружить российские подразделения на Времевском выступе, нанося удары по флангам.

Как передавало ИА Регнум, ранее в председательстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины, сообщили, что ВСУ за сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики около 40 снарядов различного калибра. Всего было зафиксировано восемь фактов обстрела.