Донецк, 12 июня, 2023, 00:42 — ИА Регнум. За прошедшие сутки украинские боевики обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) восемь раз, выпустив 38 единиц различных боеприпасов, сообщили 12 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«На донецком направлении противник совершил пять обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На горловском — один обстрел из артиллерии 122 мм. На ясиноватском — два обстрела из артиллерии 155 мм», — уточнили в СЦКК.

Обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины подверглись Широкая Балка, Ясиноватая, Донецк (Куйбышевский, Киевский районы), Макеевка (Червоногвардейский район) и Еленовка.

В результате обстрелов повреждено два гражданских объекта. Сведения о погибших за сутки в представительство ДНР не поступали.

Как сообщало ИА Регнум, за 10 июня украинские войска выпустили по ДНР более 200 боеприпасов. Девять районов республики обстреливались противником 35 раз. В Петровском районе Донецка погиб мужчина, ещё двое гражданских получили ранения в Горловке и Александровке. Были повреждены четыре жилых домостроения и столько же объектов гражданской инфраструктуры.