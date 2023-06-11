Мелитополь, 12 июня, 2023, 00:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины потеряли большую часть американских боевых машин пехоты Bradley при попытке наступления. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Группа украинских военнослужащих… сообщила, что они потеряли большую часть БМП Bradley», — говорится в материале издания. Отмечается, что подразделение, в которое входили девять машин пехоты, было разбито, шесть Bradley было уничтожено.

По информации источника, в результате наступления ВСУ не удалось добиться значимых территориальных достижений.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что Вооружённые силы Украины при попытке контрнаступления потеряли пять американских БМП Bradley, а также девять танков, из которых четыре Leopard.

Боевые машины пехоты Bradley были предоставлены Украине в рамках пакета военной помощи со стороны Соединённых Штатов Америки. В 33-й пакет военной помощи в размере 400 миллионов долларов также вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и бронированные мостоукладчики.