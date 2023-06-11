Кишинёв, 12 июня, 2023, 00:27 — ИА Регнум. На железнодорожном вокзале Кишинева и в одном из городских торговых центров не нашли взрывчатых устройств после получения анонимных сообщений с угрозами, подтвердили в пресс-службе Генерального комиссариата полиции Молдавии.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Проверка показала, что угроза была ложной. Никаких взрывоопасных предметов не было обнаружено», — говорится в официальном заявлении.

Напомним, 12 марта в Кишинёве из здания аэропорта также эвакуировали сотрудников и пассажиров из-за сообщения о бомбе.

Ранее ИА Регнум передавало, в конце ноября 2022 года в молдавскую полицию обратились неизвестные, которые утверждали, что «заминировали» несколько объектов.

Летом прошлого года в стране также было несколько волн подобных ложных сообщений. Чаще всего они касались аэропорта в Кишинёве, что приводило к сбоям в его работе.